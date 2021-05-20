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20 травня 2021, 14:32 86

Зеленський назвав умову відставки Авакова

20 травня 2021, 14:32 86
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Фото www.president.gov.ua
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Президент України Зеленський заявив, що у разі доведення невинуватості підозрюваних зараз у вбивстві журналіста Павла Шеремета, готовий порушувати питання відставки міністра внутрішніх справ Авакова.

Про це він сказав під час пресконференції, передає RegioNews.

Це складне питання. Якщо засудили незаконно, то ви знаєте, я буду серйозно говорити з міністром, чи він може залишитися в такій ситуації. Ні. Він це знає, — сказав Зеленський.

Також Зеленський заявив, що переписується з військовою медсестрою Яною Дугарь, яку обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Ми переписуємося, тобто мені не все одно, що з цими людьми, — зазначив Зеленський.

Потім він показав переписку із Дугарь одному із журналістів у залі.

Окрім того, Президент зауважив, що не втручається в діяльність правоохоронних органів та діяльність суду.

Але я скажу відверто, я знаю детально, що відбувається і мені не все одно, якщо незаконно буде засуджено цих людей...доказів 100% ще немає про те, що вони не винні чи винні, — сказав Зеленський.

Як повідомлялося, у "справі Шеремета" суд продовжив на 2 місяці запобіжні заходи Кузьменко і Дугар. Шевченківський райсуд Києва в справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета продовжив цілодобовий домашній арешт для обвинуваченої Юлії Кузьменко та дію процесуальних обов'язків для іншої обвинуваченої, Яни Дугарь, на 2 місяці.

Раніше, 30 квітня, у "справі Шеремета" Антоненка відпустили під домашній арешт. Він відсидів у СІЗО 1 рік і 4 місяці.

Володимир Зеленський Арсен Аваков Юлія Кузьменко Справа Шеремета Яна Дугарь Андрій Антоненко

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