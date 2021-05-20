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20 травня 2021, 11:49 240

Кого українці готові підтримати на виборах президента, - опитування

20 травня 2021, 11:49 240
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Офіс президента
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Якби президентські вибори відбулися у травні 2021 року, то чинного главу держави Володимира Зеленського підтримали б 30,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором

Як пише RegioNews, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За Петра Порошенка проголосували б 13,1% (на початку квітня - 12,8%), за Юрія Бойка - 11,9 % (на початку квітня - 11,9%), за Юлію Тимошенко - 11,1% (на початку квітня - 12,1%).

Крім того, 7,6% проголосували б за Ігоря Смешка, 5,1% - Євгена Мураєва. Підтримка інших кандидатів нижче 5%.

Президентський рейтинг: за кого українці проголосують у травні 2021 року

Якби у другий тур сьогодні вийшли Зеленський і Порошенко, то 68% серед виборців підтримали б чинного президента, а 32% - проголосували за Порошенка.

У разі виходу до другого туру Зеленського і Тимошенко - 62% на користь чинного президента, 38% - за лідера партії "Батьківщина". У разі виходу в другий тур Бойка з главою держави, у Зеленського - 69%, лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" - 31%.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Зеленський отримав би 19,8% голосів усіх опитаних або 28,3% голосів тих, хто взяв би участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

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