ОПОРА считает, что на округе №87 следует провести повторные выборы – заявление

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Ситуация с установлением результатов выборов на округе №87 в Ивано-Франковской области должна быть решена путем повторных выборов, говорится в заявлении Гражданской сети "Опора".

Заявление опубликовано на сайте "ОПОРЫ", сообщает RegioNews.

Как сообщалось, 19 мая ЦИК признал недействительным голосование на шести избирательных участках и составил новый протокол о результатах выборов в скандальном округе №87, согласно которому победителем снова признан кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

По мнению "Опоры", самым демократическим способом решения проблемы могло бы стать политико-правовое решение о проведении повторных выборов, ответственность за которое на себя должен взять украинский парламент.

Все остальные варианты не позволяют убедительно определить действительное волеизъявление граждан и не обеспечивают надлежащее общественное доверие к результатам голосования, – говорится в заявлении.

Отмечается, что решение ЦИК принималось в условиях отсутствия четких механизмов правового разрешения беспрецедентной ситуации в округе.

Повторные выборы, при условии надлежащего законодательного обеспечения, позволят всем политическим субъектам принять участие в новом избирательном процессе, а избирателям гарантировать право на честные результаты выборов, – считают в "Опоре".

В организации отметили, что одновременно с ответственным решением парламента о защите избирательных прав граждан правоохранительные органы обязаны интенсифицировать расследование выявленных нарушений.

В организации подчеркивают, что в сложившейся в округе №87 ситуации не существует идеальных решений и назначение повторных выборов может усилить в будущем недобросовестные технологии по срыву голосования.

Но, по нашему мнению, прямые преимущества такого варианта защиты избирательных прав граждан превышают потенциальные риски и позволят избежать правовой сомнительности и общественной нелегитимности результатов выборов в округе, – подчеркнули в заявлении.



Как сообщалось, 19 мая ЦИК составила новый протокол по выборам на 87 округе и признала Вирастюка избранным нардепом.

Сразу же стало известно, что признание Вирастюка нардепом снова будут оспаривать в суде. Кандидат в народные депутаты по округу №87 Александр Шевченко планирует обжаловать в суде решение ЦИК о признании победителем промежуточных выборов в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка.