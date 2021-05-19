Посадовці Держприкордонслужби за гроші "допомагали" завозити євробляхи в Україну - СБУ

Фото: СБУ

Співробітники СБУ викрили начальника одного з відділів Держприкордонслужби України на хабарництві

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними оперативників, посадовець за "грошову винагороду" допомагав безперешкодно ввозити в Україну автомобілі на іноземній реєстрації. Усе це - в режимі тимчасового ввезення до 1 року через пункт пропуску Луцького прикордонного загону.

Встановлено, що військовослужбовець залучив українців, які підшукували "клієнтів" та виступали у якості посередників. В результаті роботи даної схеми вони отримували від 600 до 1000 доларів неправомірної вигоди лише за один транспортний засіб.

Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів кримінального провадження після отримання ним чергової частини неправомірної вигоди, в розмірі $3 тисяч. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди складала $4,2 тисячі", - йдеться у повідомленні.

Наразі перевіряється інформація щодо причетності до "схеми" співробітників Держмитслужби.

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали двох працівників податкової служби Закарпатської області, які вимагали від підприємця хабар за звільнення від сплати 1 млн грн податків.