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19 травня 2021, 12:04 130

На Одещині проведуть масштабні антитерористичні навчання

19 травня 2021, 12:04 130
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Фото: Сайт СБУ
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Служба безпеки України проведе в Одеській області на об’єктах потенційних терористичних посягань контрдиверсійні навчання

Як повідомили в СБУ, навчання триватимуть 20-21 травня, пише RegioNews.

Зазначається, що тренування пройдуть в умовах, максимально наближених до реальних. Вони відбудуться в районі селищ Григорівка, Білярі та Нові Білярі Одеської області та на території Південної філії ДП "Адміністрація морських портів України".

Спецпризначенці будуть відпрацьовувати алгоритм протидії диверсійно-терористичним групам, перевірятиметься рівень контрдиверсійної захищеності потенційно уразливих об’єктів.

В СБУ повідомили, що під час тренувань в окремих районах області можливе тимчасове запровадження особливого режиму - обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, огляд особистих речей та автомобілів тощо.

Нагадаємо, минулого тижня у Вінниці відбулися масштабні антитерористичні навчання СБУ.

Україна Одеса СБУ учения Одеська область

 
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