На Одещині проведуть масштабні антитерористичні навчання
Служба безпеки України проведе в Одеській області на об’єктах потенційних терористичних посягань контрдиверсійні навчання
Як повідомили в СБУ, навчання триватимуть 20-21 травня, пише RegioNews.
Зазначається, що тренування пройдуть в умовах, максимально наближених до реальних. Вони відбудуться в районі селищ Григорівка, Білярі та Нові Білярі Одеської області та на території Південної філії ДП "Адміністрація морських портів України".
Спецпризначенці будуть відпрацьовувати алгоритм протидії диверсійно-терористичним групам, перевірятиметься рівень контрдиверсійної захищеності потенційно уразливих об’єктів.
В СБУ повідомили, що під час тренувань в окремих районах області можливе тимчасове запровадження особливого режиму - обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, огляд особистих речей та автомобілів тощо.
Нагадаємо, минулого тижня у Вінниці відбулися масштабні антитерористичні навчання СБУ.