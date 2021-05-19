На Одещині проведуть масштабні антитерористичні навчання

Фото: Сайт СБУ

Як повідомили в СБУ, навчання триватимуть 20-21 травня, пише RegioNews.

Зазначається, що тренування пройдуть в умовах, максимально наближених до реальних. Вони відбудуться в районі селищ Григорівка, Білярі та Нові Білярі Одеської області та на території Південної філії ДП "Адміністрація морських портів України".

Спецпризначенці будуть відпрацьовувати алгоритм протидії диверсійно-терористичним групам, перевірятиметься рівень контрдиверсійної захищеності потенційно уразливих об’єктів.

В СБУ повідомили, що під час тренувань в окремих районах області можливе тимчасове запровадження особливого режиму - обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, огляд особистих речей та автомобілів тощо.

Нагадаємо, минулого тижня у Вінниці відбулися масштабні антитерористичні навчання СБУ.