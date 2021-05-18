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18 травня 2021, 19:41 2

Верховний Суд почав розгляд позову Козака про оскарження санкцій

18 травня 2021, 19:41 2
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Фото з відкритих джерел
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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд справи за позовом нардепа від «ОПЗЖ» Тараса Козака про оскарження указу Президента щодо застосування санкцій.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.

18 травня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд справи № 9901/39/21 за позовом Тараса Козака, який оскаржує указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"", а саме додатка № 1, відповідно до якого застосовано санкції до позивача, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час судового засідання представник Служби безпеки України поінформував, що на адресу Верховного Суду надіслано документи (які підтверджують наявність правових підстав для застосування до позивача санкцій), відомості в яких становлять державну таємницю, та просив залучити їх до матеріалів справи.

Суд задовольнив клопотання представника СБУ і залучив документи до матеріалів справи.

Також Верховний Суд ухвалою задовольнив клопотання трьох суддів, які входять до складу судової колегії, про самовідвід через відсутність у них доступу до державної таємниці. Цю адміністративну справу передано для здійснення повторного автоматизованого розподілу між суддями Касаційного адміністративного суду у складі ВС, які мають доступ до державної таємниці.

Як повідомлялося, президент Зеленский ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів. Указ про це оприлюднений 2 лютого.

7 лютого цивільну дружину нардепа Козака внесли до бази "Миротворця". Наталії Лавренюк закидають фінансування тероризму, подвійне громадянство, ведення бізнесу на території країни-агресора.

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