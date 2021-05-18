Журналісти оприлюднили ймовірні записи розмов Медведчука з бойовиками ОРДЛО

Фото: з відкритих джерел

Журналісти видання Bihus.info оприлюднили першу частину телефонних розмов ймовірно голови політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука. На них фігурують бойовики ОРДЛО, президент РФ Володимир Путін, олігарх Рінат Ахметов та п'ятий президент України Петро Порошенко

Як передає RegioNews, про це все повідомляється в сюжеті редакції Bihus.info.

За словами Бігуса, ці записи вони знайшли у загубленому телефоні: "Це записи українських спецслужб, це очевидно. Вони знали, усі знали, і попри це давали Медведчуку все більше можливостей".

На записах - десятки годин розмов з десяти мобільних телефонів Медведчука, усі з яких - на російських номерах. Як зазначають розслідувачі, Медведчук був включений в роботу з Порошенком від початку президентства, тобто, вже у червні 2014 року кум Путіна регулярно відвідував Адміністрацію президента. Згідно з записами розмов, Медведчук нібито зустрічався із Порошенком в будь-який час - хоч вночі, хоч на вихідних.

Основне - питання національної безпеки довірили істоті, яка боролася виключно за інтереси ворога. На записах буде чутно, він інколи жорсткіше ставився до України, ніж навіть сам Кремль", - зазначив Бігус.

Окрім того, згідно з отриманих записів розмов, стало відомо, що Медведчук відвідав так звану "ДНР" вже у травні 2014 року, але на той час його ніхто офіційно не уповноважував на перемовини від України.

Повідомляється, що це лише перша частина розслідування і далі варто очікувати на випуски про економіку, бізнес, політику.

Нагадаємо, 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт - йому інкримінують державну зраду. Того ж дня поліція одягла на Медведчука електронний браслет стеження.