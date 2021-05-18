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18 мая 2021, 19:41 2

Верховный Суд начал рассмотрение иска Козака об обжаловании санкций

18 мая 2021, 19:41 2
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Фото из открытых источников
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Кассационный административный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение дела по иску нардепа от «ОПЗЖ» Тараса Козака об обжаловании указа Президента о применении санкций.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.

18 мая 2021 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение дела № 9901/39/21 по иску Тараса Козака, который оспаривает указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", а именно приложения № 1, согласно которому применены санкции к истцу, - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время судебного заседания представитель Службы безопасности Украины сообщил, что в адрес Верховного Суда направлены документы (подтверждающие наличие правовых оснований для применения к истцу санкций), сведения в которых составляют государственную тайну, и просил приобщить их к материалам дела.

Суд удовлетворил ходатайство представителя СБУ и привлек документы к материалам дела.

Также Верховный Суд определением удовлетворил ходатайство трех судей, входящих в состав судебной коллегии, о самоотводе из-за отсутствия у них доступа к государственной тайне. Это административное дело передано для осуществления повторного автоматизированного распределения между судьями Кассационного административного суда в составе ВС, которые имеют доступ к государственной тайне.

Как сообщалось, президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов. Указ об этом обнародован 2 февраля.

7 февраля гражданскую жену нардепа Козака внесли в базу "Миротворца". Наталье Лавренюк вменяют финансирование терроризма, двойное гражданство, ведение бизнеса на территории страны-агрессора.

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