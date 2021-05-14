Київ візьме кредит на 70 мільйонів євро для модернізації водопроводу

Кредит буде розтермінований на 40 років

Кредит буде розтермінований на 40 років

Фото: kyivcity.gov.ua

Уряд Франції надасть кредит місту Києву на проєкти з модернізації водопровідних систем у столиці. В першу чергу, ці проєкти стосуватимуться мешканців Деснянського та Дніпровського районів столиці.

Як передає RegioNews, про це заявив мер Києва Віталій Кличко після зустрічі з французькою делегацією.

Між Урядами України та Франції досягнуті домовленості щодо виділення Києву пільгового кредиту у сумі 70 млн євро терміном на 40 років. Ці кошти будуть спрямовані на проєкти з модернізації водопровідних систем столиці", - йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на такі проєкти:

- впровадження технології попередження гідроударів на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях. У зв’язку з тривалою експлуатацією і зносом обладнання та мереж на цих станціях часто відбуваються аварійні ситуації.

- впровадження технології очищення промивних вод на Деснянській водопровідній станції. Наразі це є однією з основних екологічних проблем столиці, яка не вирішувалась десятиліттями.

- реконструкція двох водоводів від Деснянської водопровідної станції другого підйому до існуючих камер в районі Набережного шосе із системою контролю втрат води.

Нагадаємо, раніше у Кличка сказали, коли у столиці може подорожчати проїзд.