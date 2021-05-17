"Слуги народа" одобрили кандидатуру Кубракова на пост министра инфраструктуры

Фракция проголосовала "за"

Фракция проголосовала "за"

Фото из открытых источников

Фракция “Слуга народа” на заседании в понедельник, 17 мая, одобрила кандидатуру главы Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры.

Об этом сказал народный депутат от "Слуги народа” Алексей Устенко, передает RegioNews со ссылкой на УНН .

Кубракова одобрили. Фракция проголосовала за, - сообщил Устенко.

Как сообщалось, 14 мая стало известно, кто может заменить Владислава Криклия после его отставки. Кандидатом на эту должность рассматривают главу "Укравтодора".

Ранее в тот же день сообщалось, что заявления на увольнение написали министры Криклий и Петрашко. Заявления министров уже поступили в Верховную Раду.