"Слуги народа" одобрили кандидатуру Кубракова на пост министра инфраструктуры
Фракция проголосовала "за"
Фракция проголосовала "за"
Фракция “Слуга народа” на заседании в понедельник, 17 мая, одобрила кандидатуру главы Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры.
Об этом сказал народный депутат от "Слуги народа” Алексей Устенко, передает RegioNews со ссылкой на УНН .
Кубракова одобрили. Фракция проголосовала за, - сообщил Устенко.
Как сообщалось, 14 мая стало известно, кто может заменить Владислава Криклия после его отставки. Кандидатом на эту должность рассматривают главу "Укравтодора".
Ранее в тот же день сообщалось, что заявления на увольнение написали министры Криклий и Петрашко. Заявления министров уже поступили в Верховную Раду.
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