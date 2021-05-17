08:59  17 мая
В Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19: что известно
18:06  17 мая
В Полтавской области лучшая ситуация с COVID-вакцинацией в Украине
17:38  17 мая
За сутки в зоне ООС оккупанты совершили два обстрела - штаб
UA | RU
UA | RU
17 мая 2021, 19:57 783

"Слуги народа" одобрили кандидатуру Кубракова на пост министра инфраструктуры

17 мая 2021, 19:57 783
Читайте також українською мовою
Фракция проголосовала "за"
Фракция проголосовала "за"
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Фракция “Слуга народа” на заседании в понедельник, 17 мая, одобрила кандидатуру главы Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры.

Об этом сказал народный депутат от "Слуги народа” Алексей Устенко, передает RegioNews со ссылкой на УНН .

Кубракова одобрили. Фракция проголосовала за, - сообщил Устенко.

Как сообщалось, 14 мая стало известно, кто может заменить Владислава Криклия после его отставки. Кандидатом на эту должность рассматривают главу "Укравтодора".

Ранее в тот же день сообщалось, что заявления на увольнение написали министры Криклий и Петрашко. Заявления министров уже поступили в Верховную Раду.

кадры министр Мининфраструктуры Укравтодор должность Кандидат

Правительство уволило двух заместителей министра энергетики
17 мая 2021, 19:02
Комитет Рады не поддержал представление об увольнении Степанова
17 мая 2021, 18:20
Внеочередное заседание Рады может состояться 20 мая - Корниенко
17 мая 2021, 13:49
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Все публикации »
Михаил Басараб
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua