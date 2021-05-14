Стало відомо, хто може замінити Владислава Криклія після його відставки, - ЗМІ

Кандидатом на цю посаду розглядають главу "Укравтодору"

Кандидатом на цю посаду розглядають главу "Укравтодору"

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Після звільнення Криклія з міністерства інфраструктури цю посаду може обійняти глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в команді президента Володимира Зеленського, передає RegioNews.

Замість Криклія розглядається кандидатура Кубракова, - сказав співрозмовник видання.

Олександр Кубраков став главою "Укравтодору" у 2019 році, коли країну очолив Володимир Зеленський. До "Укравтодору" Кубраков працював радником мера Києва Віталія Кличка в ІТ-сфері, а також виконавчим директором Асоціації "Інформаційні технології України" та керівником сектору "IT та Телеком" в Офісі ефективного регулювання (BRDO).

Як повідомлялося, за інформацією ЗМІ, заяви на звільнення написали міністри Криклій та Петрашко. Заяви міністрів уже надійшли до Верховної ради.

Раніше повідомлялося, що 17 травня "Слуги народу" обговорять відставку Степанова. Єдиної думки з цього питання в політсили немає.

30 квітня стало відомо, що в Раді зареєстрували постанову про відставку Марченка. Його призначили на цю посаду в березні 2020 року.