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17 травня 2021, 18:20 133

Комітет Ради не підтримав подання про звільнення Степанова

17 травня 2021, 18:20 133
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Фото: із відкритих джерел
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Комітет Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та страхування відхилив подання глави уряду Дениса Шмигаля про звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Про це стало відомо із трансляції засідання Комітету, передає RegioNews.

Звільнення міністра підтримали 7 членів комітету, ще 7 висловилися проти, один - утримався.

Рішення не прийнято. Виношу іншу пропозицію рекомендувати Раді визначитися шляхом голосуванням щодо підтримки або не підтримки подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про звільнення Степанова", - сказав голова комітету Михайло Радуцький.

Члени Комітету рекомендували винести це питання на розсуд Верховної Ради.

Рішення підтримали 13 членів комітету, один висловився проти, ще один утримався.

Нагадаємо, 28 квітня у Раді зібрали підписи за відставку міністра Степанова. Раніше в монобільшості заявили, що відставки Степанова не буде.

7 травня Максим Степанов прокоментував ймовірність своєї відставки. Міністр зазначив, що посада - "це не довічно".

В цей же день Арахамія підтвердив, що "Слуги народу" розглянуть відставку Степанова. Питання відставки міністра піднімуть на найближчому засіданні фракції"слуг".

звільнення міністр Верховна Рада МОЗ Міністерство Максим Степанов

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