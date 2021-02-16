Парламент не зміг дати Вітренку повноваження "повноцінного" міністра

Рада проголосувала лише за невелике розширення повноважень для нього

Рада проголосувала лише за невелике розширення повноважень для нього

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Верховна Рада не підтримала поправки до законопроєкту, згідно з яким анулюється урізання повноважень чиновників, які виконують обов'язки міністрів. Відповідний закон набув чинності в грудні 2020 року

Правки було внесено головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком, передає RegioNews з посиланням на "Страну".

Рада проголосувала лише за невелике розширення повноважень — поправку, яка дає право в.о міністра приймати рішення щодо розпорядження бюджетними коштами та підписувати накази міністерства, в разі якщо він перебуває в статусі в.о до 60 днів.

"Це було зроблено з тією метою, щоб (в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, - ред.) Вітренко зміг підписати накази про виплату заборгованості по зарплатах шахтарям", — йдеться в повідомленні видання.

Раніше стало відомо, що призначення Вітренка найближчими днями в Раді розглядатися не буде.