Правительство уволило двух заместителей министра энергетики
Кабмин 17 мая уволил Юрия Бойко и Александра Зорина с должностей заместителей министра энергетики.
Об этом свидетельствуют распоряжения № 444-р и № 445-р, опубликованные на Правительственном портале, передает RegioNews.
Согласно Закону Украины "О центральных органах исполнительной власти", в случае увольнения министра первый заместитель министра и заместители министра освобождаются от должности Кабмином.
Юрий Бойко был заместителем министра энергетики, временно возглавлял ведомство после освобождения бывшей в.и.о. Ольги Буславец в ноябре-декабре прошлого года. С декабря обязанности министра энергетики исполнял Юрий Витренко. После того, как председателем правления НАК "Нафтогаз" назначили Юрия Витренко, Юрий Бойко снова временно возглавил ведомство.
Александр Зорин работал заместителем министра энергетики с 15 июля 2020 года.
Как сообщалось, 28 апреля Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза вместо" Коболева. Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании.
Ранее, 16 февраля парламент не смог дать Витренко полномочия "полноценного" министра. Совет проголосовал лишь за небольшое расширение полномочий для него.