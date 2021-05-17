Правительство уволило двух заместителей министра энергетики

По представлению премьер-министра уволены Юрий Бойко и Александр Зорин

По представлению премьер-министра уволены Юрий Бойко и Александр Зорин

Кабмин 17 мая уволил Юрия Бойко и Александра Зорина с должностей заместителей министра энергетики.

Об этом свидетельствуют распоряжения № 444-р и № 445-р, опубликованные на Правительственном портале, передает RegioNews.

Согласно Закону Украины "О центральных органах исполнительной власти", в случае увольнения министра первый заместитель министра и заместители министра освобождаются от должности Кабмином.

Юрий Бойко был заместителем министра энергетики, временно возглавлял ведомство после освобождения бывшей в.и.о. Ольги Буславец в ноябре-декабре прошлого года. С декабря обязанности министра энергетики исполнял Юрий Витренко. После того, как председателем правления НАК "Нафтогаз" назначили Юрия Витренко, Юрий Бойко снова временно возглавил ведомство.

Александр Зорин работал заместителем министра энергетики с 15 июля 2020 года.

Как сообщалось, 28 апреля Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза вместо" Коболева. Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании.

Ранее, 16 февраля парламент не смог дать Витренко полномочия "полноценного" министра. Совет проголосовал лишь за небольшое расширение полномочий для него.

29 апреля Рада назначила министром энергетики Галущенка. До этого он работал в "Энергоатоме".