Рада збереться на позачергове засідання для звільнення трьох міністрів

Наразі депутати збирають підписи для його проведення

Наразі депутати збирають підписи для його проведення

Фото: із відкритих джерел

Цього тижня депутати планують зібратися щонайменше на одне позачергове засідання, щоб розглянути питання відставки міністрів Максима Степанова, Владислава Криклія та Ігоря Петрашка.

Як повідомляє "Укрінформ”, про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає RegioNews.

На цьому тижні в нас планується щонайменше одне позачергове засідання, а можливо і більше. Перше позачергове засідання - з такою пропозицією звернулася партія "Слуга народу” ще в п’ятницю. Сьогодні були видані підписні листи, сьогодні йде збір підписів. Це позачергове засідання буде стосуватися трьох речей: це кадрові питання — два міністри написали заяву за власним бажанням — це пан Криклій і пан Петрашко. І є подання прем’єр-міністра України щодо пана Степанова”, - сказав Разумков.

За його словами, якщо депутати зберуть необхідні 150 підписів, сьогодні ввечері або завтра зранку буде скликане позачергове засідання Ради.

Спікер додав, що на такому засіданні потрібно заслухати міністрів, зрозуміти їхню позицію та почути звіт про зроблену роботу.

Щоб приймаючи відповідні рішення, ми чітко розуміли, що є підставою для відставки і за що ми повинні дякувати, а за що, можливо, висловлювати іншу позицію”, - зазначив Разумков.

Нагадаємо, 28 квітня у Раді зібрали підписи за відставку міністра Степанова. Раніше в монобільшості заявили, що відставки Степанова не буде.

7 травня Максим Степанов прокоментував ймовірність своєї відставки. Міністр зазначив, що посада - "це не довічно".

В цей же день Арахамія підтвердив, що "Слуги народу" розглянуть відставку Степанова. Питання відставки міністра піднімуть на найближчому засіданні фракції"слуг".