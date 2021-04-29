Рада призначила Галущенка міністром енергетики

До цього він працював в "Енергоатомі"

До цього він працював в "Енергоатомі"

Фото з відкритих джерел

Парламент призначив Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України.

Про це пише RegioNews. Відповідне рішення підтримали 305 народних обранців. Галущенку 47 років, він за освітою юрист й економіст. У 2013-2014 роках обіймав посаду виконавчого директора з правового забезпечення "Енергоатому". У 2020 році він став віце-президентом з розвитку в "Енергоатомі". Торік у "Енергоатомі" Галущенко заробив 1,7 млн ​​грн. Нагадаємо, 28 квітня комітет Ради погодив кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики.

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