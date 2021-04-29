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29 квітня 2021, 11:14 17

Рада призначила Галущенка міністром енергетики

29 квітня 2021, 11:14 17
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До цього він працював в "Енергоатомі"
До цього він працював в "Енергоатомі"
Фото з відкритих джерел
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Парламент призначив Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України.

Про це пише RegioNews.

Відповідне рішення підтримали 305 народних обранців.

Галущенку 47 років, він за освітою юрист й економіст. У 2013-2014 роках обіймав посаду виконавчого директора з правового забезпечення "Енергоатому". У 2020 році він став віце-президентом з розвитку в "Енергоатомі". Торік у "Енергоатомі" Галущенко заробив 1,7 млн ​​грн.

Нагадаємо, 28 квітня комітет Ради погодив кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики.

Україна призначення Верховна Рада парламент Герман Галущенко

 
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