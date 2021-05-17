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17 мая 2021, 15:42 1856

Семенченко конвоировали на заседание суда прямо из реанимации

17 мая 2021, 15:42 1856
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В кардиореанимацию его госпитализировали на выходные
В кардиореанимацию его госпитализировали на выходные
Фото из открытых источников
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Экс-нардеп Семен Семенченко, которого обвиняют в создании незаконного вооруженного формирования, на выходных был госпитализирован в кардиореанимацию. Сегодня заседание по его делу было назначено на 14 часов, и Семенченко туда конвоировали из больницы.

Об этом в Facebook сообщила его жена Наталья Музыка, передает RegioNews.

СБУ на выходных отправило Семена Семенченко в кардиореанимацию, - сообщила музыка сегодня около полудня.

Она добавила, что о состоянии мужа ей ничего пока неизвестно, однако к нему уже допустили адвоката.

Уже через час Музыка указала, что "суд сегодня на 14 не отменяется".

Сейчас СБУ Семена Семенченко конвоируют из реанимации в больницы скорой помощи в зал суда, - сообщила она.

Как сообщалось 14 мая, СБУ подозревает Семена Семенченко в обстреле телеканала " 112 Украина". Инцидент произошел в июле 2019 года.

Ранее, 29 апреля суд оставил Семенченко под стражей. Экс-нардепа подозревают в создании частной военной компании.

Семен Семенченко суд госпитализация кардиология адвокат

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