Семенченко конвоировали на заседание суда прямо из реанимации
Экс-нардеп Семен Семенченко, которого обвиняют в создании незаконного вооруженного формирования, на выходных был госпитализирован в кардиореанимацию. Сегодня заседание по его делу было назначено на 14 часов, и Семенченко туда конвоировали из больницы.
Об этом в Facebook сообщила его жена Наталья Музыка, передает RegioNews.
СБУ на выходных отправило Семена Семенченко в кардиореанимацию, - сообщила музыка сегодня около полудня.
Она добавила, что о состоянии мужа ей ничего пока неизвестно, однако к нему уже допустили адвоката.
Уже через час Музыка указала, что "суд сегодня на 14 не отменяется".
Сейчас СБУ Семена Семенченко конвоируют из реанимации в больницы скорой помощи в зал суда, - сообщила она.
Как сообщалось 14 мая, СБУ подозревает Семена Семенченко в обстреле телеканала " 112 Украина". Инцидент произошел в июле 2019 года.
Ранее, 29 апреля суд оставил Семенченко под стражей. Экс-нардепа подозревают в создании частной военной компании.