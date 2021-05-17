Суд змінив запобіжний захід ветерану АТО, який вбив нападника на свій будинок

Раніше його відправили під цілодобовий домашній арешт

Раніше його відправили під цілодобовий домашній арешт

Фото: tea.court.gov.ua

Тернопільський апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід ветерану АТО, який захищаючи свій дім від нападу, випадково вбив одного із агресивних чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.

17 травня 2021 року колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваного Андрія Пекельного на ухвалу слідчого судді Теребовлянського районного суду від 3 травня 2021 року щодо обраного запобіжного заходу – цілодобового домашнього арешту до 1 липня 2021 року”, - йдеться в повідомленні.

Ветерана підозрюють в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 КК України).

Його адвокат заявив у суді, що підозрюваний 24-річний ветеран опікується мамою та братом, які мають інвалідність.

Адвокат просив не застосовувати до Андрія Пекельного запобіжного заходу.

Суд призначив ветерану нічний домашній арешт - від 22:00 до 7:00. Також ветеран повинен здати свій закордонний паспорт.

Нагадаємо, на Тернопільщині шестеро невідомих вдерлися в будинок та напали на АТОвця. Захищаючи себе і матір він смертельно поранив одного зі зловмисників.

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