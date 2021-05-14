Усі громади повинні мати власні Стратегії розвитку – Олег Синєгубов

Їх затвердили вже у третині громад Полтавської області

Їх затвердили вже у третині громад Полтавської області

На переконання голови Полтавської облдержадміністрації Олега Синєгубова, в умовах реформи децентралізації громади мають навчитися брати на себе відповідальність й ухвалювати управлінські рішення.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Народ проти" у четвер, 13 травня, в контексті обговорення реформи децентралізації, передає RegioNews.

"Проблеми, які ми сьогодні обговорюємо, вони схожі для усіх громад в Україні: утилізація сміття, стан комунальних мереж, громадський транспорт, сплата податків на місця. На моє переконання, важливо навчити громади брати на себе відповідальність: створити, наприклад, управління соціального захисту на території, ухвалити управлінські рішення щодо шкіл, де кількість вчителів перевищує кількість дітей, пропонувати проєкти для реконструкції об’єктів соцсфери і найголовніше – створити власні Стратегії розвитку", – наголосив Олег Синєгубов.

Наразі із 60 створених громад на Полтавщині – третина уже мають Стратегії розвитку. У стадії розробки – 25.

Нагадаємо, нещодавно Полтавська область презентувала Стратегію розвитку регіону на 2021-2027 роки. У ній чітко визначено, за якими напрямками розвиватиметься Полтавщина. Олег Синєгубов зазначав, що в умовах децентралізації важливо зберегти консолідацію державної, обласної та місцевої влади, щоб разом спільними зусиллями реалізовувати проєкти для покращення життя громад.

Також Олег Синєгубов заявив, що Обласні адміністрації або префектури мають бути збереженні.