13:42  14 травня
РНБО сьогодні проведе засідання, - ЗМІ
12:04  14 травня
Кличко назвав собівартість проїзду у громадському транспорті столиці
08:09  14 травня
Стріляли з танків та заборонених озброєнь: на Донбасі зафіксували 19 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
14 травня 2021, 15:01 155

Усі громади повинні мати власні Стратегії розвитку – Олег Синєгубов

14 травня 2021, 15:01 155
Читайте также на русском языке
Їх затвердили вже у третині громад Полтавської області
Їх затвердили вже у третині громад Полтавської області
Читайте также
на русском языке

На переконання голови Полтавської облдержадміністрації Олега Синєгубова, в умовах реформи децентралізації громади мають навчитися брати на себе відповідальність й ухвалювати управлінські рішення.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Народ проти" у четвер, 13 травня, в контексті обговорення реформи децентралізації, передає RegioNews.

"Проблеми, які ми сьогодні обговорюємо, вони схожі для усіх громад в Україні: утилізація сміття, стан комунальних мереж, громадський транспорт, сплата податків на місця. На моє переконання, важливо навчити громади брати на себе відповідальність: створити, наприклад, управління соціального захисту на території, ухвалити управлінські рішення щодо шкіл, де кількість вчителів перевищує кількість дітей, пропонувати проєкти для реконструкції об’єктів соцсфери і найголовніше – створити власні Стратегії розвитку", – наголосив Олег Синєгубов.

Наразі із 60 створених громад на Полтавщині – третина уже мають Стратегії розвитку. У стадії розробки – 25.

Нагадаємо, нещодавно Полтавська область презентувала Стратегію розвитку регіону на 2021-2027 роки. У ній чітко визначено, за якими напрямками розвиватиметься Полтавщина. Олег Синєгубов зазначав, що в умовах децентралізації важливо зберегти консолідацію державної, обласної та місцевої влади, щоб разом спільними зусиллями реалізовувати проєкти для покращення життя громад.

Також Олег Синєгубов заявив, що Обласні адміністрації або префектури мають бути збереженні.

ОТГ заява Олег Синєгубов децентралізація Полтавська область ОДА

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua