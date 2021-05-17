Скандальный экс-судья Чаус впервые после исчезновения записал видеообращение

Он утверждает, что его похищали, но не сейчас, а в 2016 году

Он утверждает, что его похищали, но не сейчас, а в 2016 году

Фото: скриншот видео

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили в центре столицы Молдовы, записал видео, в котором утверждает, что никакого похищения не было.

Видеозапись опубликована в Telegram-канале ChausUA, передает RegioNews. Где и когда записано видео, неизвестно. Экс-суддя не сообщил о своем местонахождении, но сказал, что "очень скоро вернется в Украину" и даст все ответы на вопросы. При этом он требует "гарантий безопасности" от украинских правоохранителей. Относительно похищения, хочу сказать, что оно действительно было. Но было не сейчас, а в 2016 году", - заявил Чаус. Экс-судья также заявил в тексте под видео, что в 2016 году его якобы похищали "очень влиятельные люди", однако имен не назвал. В то же время, как сообщает "Украинская правда", адвокат Чауса Александр Вишневый считает, что его слова недобровольные. Он дает эти заявления недобровольно. То, что на видео человек, похожий на господина Чауса, сомнений нет, но его заявления не являются добровольными. У нас возникло сомнение, что этот телеграмм-канал создал господин Чаус. Он не умеет создавать телеграмм-каналы. Он говорит не так, как всегда", - сказал он. Напомним, 3 апреля сообщалось, что группа неизвестных похитила бывшего судью Чауса в центре Кишинева. Молдавские СМИ и правоохранители заявляли, что его вывезли в Украину. Позже стало известно, что СБУ возбудила дело по факту исчезновения скандального экс-судьи Чауса.

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