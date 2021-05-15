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15 травня 2021, 16:06 70

У Раді сказали, коли візьмуться за створення ТСК у справі "вагнерівців"

15 травня 2021, 16:06 70
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ДБР розслідувала декілька справ щодо зриву спецоперації з затримання "вагнерівців"
ДБР розслідувала декілька справ щодо зриву спецоперації з затримання "вагнерівців"
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Питання про створення Тимчасової слідчої комісії у справі бійців так званої ПВК “Вагнера” включено до порядку денного найближчого пленарного тижня парламенту.

Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером", пише RegioNews.

"У нас вона (ТСК по "вагнерівцях" — ред.) стоїть на порядку денному, до речі, на наступний тиждень”, — сказав Арахамія.

Нагадаємо,що журналіст Бутусов у серпні 2020 року заявив, що Єрмак зірвав операцію СБУ по затриманню "вагнерівців”, і у вересні суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака у "справі вагнерівців".

Також ДБР розслідувала декілька справ по зриву спецоперації з затримання "вагнерівців" - їх відкрили після появи інформації в ЗМІ, а СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації.

Виконуючий обов’язки керівника Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов повідомив, що в рамках розслідування зриву спецоперації із затримання членів ВПК "Вагнер" було допитано керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Також колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний розповів, через кого стався витік інформації щодо операції "Вагнер", яку проводили українські спецслужби.

Україна Давид Арахамія Верховна Рада нардеп парламент

 
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