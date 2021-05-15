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15 мая 2021, 16:06 59

В Раде сказали, когда возьмутся за создание ВСК по делу "вагнеровцев"

15 мая 2021, 16:06 59
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ГБР расследовала несколько дел по срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев"
ГБР расследовала несколько дел по срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев"
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Вопрос о создании Временной следственной комиссии по делу бойцов так называемой ЧВК “Вагнера” включен в повестку дня ближайшей пленарной неделе парламента.

Об этом заявил председатель парламентской фракции "Слуга Народа” Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", пишет RegioNews.

"У нас она (ВСК по" вагнеровцам” — ред.) стоит на повестке дня, кстати, на следующую неделю", — сказал Арахамия.

Напомним,что журналист Бутусов в августе 2020 года заявил, что Ермак сорвал операцию СБУ по задержанию вагнеровцев”, и в сентябре суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака по "делу вагнеровцев".

Также ГБР расследовала несколько дел по срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" - их открыли после появления информации в СМИ, а СБУ открыла дело по факту срыва "вагнеровской” спецоперации.

Исполняющий обязанности руководителя Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщил, что в рамках расследования срыва спецоперации по задержанию членов ВПК "Вагнер" был допрошен руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Также бывший первый заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный рассказал, из-за кого произошла утечка информации по операции "Вагнер", которую проводили украинские спецслужбы.

Украина Давид Арахамия Верховная Рада нардеп парламент

 
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