СБУ подозревает Семена Семенченко в обстреле телеканала "112 Украина"

Инцидент произошел в июле 2019 года

Инцидент произошел в июле 2019 года

Фото: из открытых источников

Следователи Службы безопасности Украины подозревают нардепа 8-го созыва и экс-комбана батальона "Донбасс" Семена Семенченко в организации обстрела офиса телеканала "112 Украина".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Киеве и Киевской области, передает RegioNews.

Досудебным расследованием установлено, что обстрел здания телеканала организовал Семен Семенченко. Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду. Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны. Для совершения преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования ", - отметили СБУ.

По данным следствия, в июне 2019 года Семен Семенченко вместе с сообщником провел разведку местности вблизи здания телеканала.

Они выбирали оптимальный способ совершения теракта, в частности, пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения", - утверждают в СБУ.

В ведомстве заявили, что Семенченко якобы организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств совершения преступления.

Силовики утверждают, что по замыслу организатора, исполнители теракта должны были купить автомобиль, заложить в него большое количество взрывчатки, припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать.

Вместо этого для сокрытия исполнителей и организатора, было принято решение совершить террористический акт путем обстрела здания телеканала с противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что провели ряд обысков в Киеве и Киевской области, во время которых изъяли автомобиль и другие доказательства.

Фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении террористического акта, им планируют избрать меры пресечения.

Напомним, 24 марта, СБУ задержала агента НАБУ Шевченко и Семена Семенченко - за якобы создание ЧВК и торговлю с Россией. Им инкриминируют организацию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Кроме того, 26 марта Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Мера пресечения - без права внесения залога.