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14 травня 2021, 14:59 791

В Одесі з рейок зійшли два трамваї з пасажирами

14 травня 2021, 14:59 791
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Ніхто із людей не постраждав, однак рух на маршруті був зупинений
Ніхто із людей не постраждав, однак рух на маршруті був зупинений
Фото: Думская
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В Одесі відбулися два аналогічні ДТП: з рейок зійшли два трамваї, а один із них навіть врізався в опору контактної мережі, надломивши та нахиливши бетонний стовп.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба КП "Одесміськелектротранс".

На вулиці Леонтовича внаслідок наїзду на сторонній предмет стався схід другим візком вагону трамвайного маршруту №28. В результаті ДТП було пошкоджено опору електромереж. Постраждалих немає. Рух маршруту тимчасово призупинено", - йдеться у повідомленні.

Також з рейок зійшов вагон трамвайного маршруту № 5, який доставляв пасажирів в напрямку курортної Аркадії. Зазначається, що на Французькому бульварі у вагона "полетів" передній візок.

Нагадаємо, 13 травня у приміщенні Державного архіву в Одесі на вулиці Пироговська, 29 сталася пожежа.

Одеса поїзд пасажир рятувальники вагони

 
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