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14 травня 2021, 16:37 915

В Одесі біля школи сталася стрілянина

14 травня 2021, 16:37 915
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Під час стрілянини ніхто не постраждав
Під час стрілянини ніхто не постраждав
Фото: УСИ
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В Одесі біля школи № 32, на вулиці Космонавтів, сталася стрілянина. На місце події приїхали поліцейські й затримали власника зброї.

Як пише RegioNews, про це повідомило видання УСИ з посиланням на джерела в поліції.

Під час стрілянини ніхто не постраждав. Правоохоронці встановлюють деталі події.

Повідомляється, що поліцейські обстежили територію і біля 32-ї школи та знайшли причетних до стрільби. Під час перевірки в одного з трьох чоловіків знайшли предмет, схожий на пістолет.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі через пасажира побилися таксисти.

Також повідомлялося, що в Одесі горів Державний архів.

Україна Одеса стрілянина школа поліція

 
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