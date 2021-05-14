В Одесі біля школи сталася стрілянина

Під час стрілянини ніхто не постраждав

Під час стрілянини ніхто не постраждав

Фото: УСИ

В Одесі біля школи № 32, на вулиці Космонавтів, сталася стрілянина. На місце події приїхали поліцейські й затримали власника зброї.

Як пише RegioNews, про це повідомило видання УСИ з посиланням на джерела в поліції.

Під час стрілянини ніхто не постраждав. Правоохоронці встановлюють деталі події.

Повідомляється, що поліцейські обстежили територію і біля 32-ї школи та знайшли причетних до стрільби. Під час перевірки в одного з трьох чоловіків знайшли предмет, схожий на пістолет.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі через пасажира побилися таксисти.

Також повідомлялося, що в Одесі горів Державний архів.