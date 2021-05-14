В Одесі біля школи сталася стрілянина
Під час стрілянини ніхто не постраждав
Під час стрілянини ніхто не постраждав
В Одесі біля школи № 32, на вулиці Космонавтів, сталася стрілянина. На місце події приїхали поліцейські й затримали власника зброї.
Як пише RegioNews, про це повідомило видання УСИ з посиланням на джерела в поліції.
Під час стрілянини ніхто не постраждав. Правоохоронці встановлюють деталі події.
Повідомляється, що поліцейські обстежили територію і біля 32-ї школи та знайшли причетних до стрільби. Під час перевірки в одного з трьох чоловіків знайшли предмет, схожий на пістолет.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі через пасажира побилися таксисти.
Також повідомлялося, що в Одесі горів Державний архів.
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