Комітет Ради рекомендує депутатам ліквідувати "Укроборонпром"
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував нардепам підтримати у другому читанні законопроєкт №3822 про ліквідацію “Укроборонпрому”.
Про це повідомив глава концерну Юрій Гусєв, передає RegioNews.
За його словами, державний концерн планують перетворити на акціонерне товариство.
Тепер для реалізації комплексної трансформації українського оборонно-промислового комплексу... лишився один крок”, - написав Гусєв.
Відомо, що цей законопроєкт дозволить прискорити трансформацію українського оборонно-промислового комплексу до одного року.
В рамках трансформації планують створити два великих холдинги: "Оборонні системи України", які об'єднають 65 підприємств у шість субхолдингів, а також аерокосмічний холдинг, який буде займатися авіацією і космосом.
Нагадаємо, в "Укроборонпромі" пояснили, чому масово розпродають оборонні підприємства.
Раніше Зеленський обіцяв збільшити держзамовлення для "Укроборонпрому".