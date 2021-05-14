Комітет Ради рекомендує депутатам ліквідувати "Укроборонпром"

На його базі створять два великі холдинги

На його базі створять два великі холдинги

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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував нардепам підтримати у другому читанні законопроєкт №3822 про ліквідацію “Укроборонпрому”.

Про це повідомив глава концерну Юрій Гусєв, передає RegioNews.

За його словами, державний концерн планують перетворити на акціонерне товариство.

Тепер для реалізації комплексної трансформації українського оборонно-промислового комплексу... лишився один крок”, - написав Гусєв.

Відомо, що цей законопроєкт дозволить прискорити трансформацію українського оборонно-промислового комплексу до одного року.

В рамках трансформації планують створити два великих холдинги: "Оборонні системи України", які об'єднають 65 підприємств у шість субхолдингів, а також аерокосмічний холдинг, який буде займатися авіацією і космосом.

Нагадаємо, в "Укроборонпромі" пояснили, чому масово розпродають оборонні підприємства.

Раніше Зеленський обіцяв збільшити держзамовлення для "Укроборонпрому".