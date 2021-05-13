Разумков із спікером Сейму Литви відвідав КПВВ біля окупованого Криму

Під час візиту голови Верховної Ради у Херсоні перекривали вулиці та утворилися затори

Під час візиту голови Верховної Ради у Херсоні перекривали вулиці та утворилися затори

Фото: iportal.rada.gov.ua

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков разом із Спікером Сейму Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен відвідали контрольні пункти “Чонгар” і “Каланчак” на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради, передає RegioNews.

Вони ознайомилися із порядком здійснення прикордонного та митного контролю на адміністративній межі із Кримом.

Також їм показали роботу сервісної зони, умови надання адміністративних послуг на контрольних пунктах в'їзду-виїзду, і діяльність віддаленого робочого місця центру надання таких послуг.

Спікер Сейму Литовської Республіки Вікторія Чмілітє-Нільсен вчергове підтвердила сталу підтримку територіальної цілісності України і запевнила, що Литва ніколи не визнає незаконну анексію Криму”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють ЗМІ, у Херсоні через візит Разумкова були перекриті деякі вулиці та відключені світлофори. Як наслідок, через очікування кортежу глави ВР місто скували численні затори.

Поліція Херсонської області підтвердила, що вживала "необхідні заходи в організації дорожнього руху” у зв'язку із візитом в область "охоронюваної особи”.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зеленський приїхав на Луганщину з послами Євросоюзу та "Великої сімки”.