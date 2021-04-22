В "Укроборонпромі" пояснили, чому масово розпродають оборонні підприємства

Нині 17 державних оборонних підприємств фактично вже не є підприємствами, це залишки майна

Нині 17 державних оборонних підприємств фактично вже не є підприємствами, це залишки майна

Фото з відкритих джерел

Передані до Фонду державного майна 17 державних оборонних підприємств фактично вже не є підприємствами, це залишки майна.

Про це під час онлайн-конференції заявив голова Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

"Якщо говорити відверто, то це підприємства, які не просто не виконують або не виконували протягом останніх років замовлення для сектора оборони і безпеки, це підприємства, які фактично не є підприємствами ОПК", - сказав він.

За його словами, він звернувся до правоохоронних органів, щоб вони провели аналіз щодо доведення цих підприємств до фактичного банкрутства.

"Фактично вбиті підприємства, якими не можна назвати те, що ми передали до Фонду держмайно. Це не підприємства ОПК, це-залишки майна розтерзаного, розграбованого, які можуть стати об'єктами для інвестицій і створення нових промислових або непромислових майданчиків", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський обіцяв збільшити держзамовлення для "Укроборонпрому".