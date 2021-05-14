Комитет Рады рекомендует депутатам ликвидировать "Укроборонпром"

На его базе создадут два крупные холдинги

На его базе создадут два крупные холдинги

Фото: из открытых источников

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал нардепам поддержать во втором чтении законопроект №3822 о ликвидации "Укроборонпрома".

Об этом сообщил глава концерна Юрий Гусев, передает RegioNews.

По его словам, государственный концерн планируют превратить в акционерное общество.

Теперь для реализации комплексной трансформации украинского оборонно-промышленного комплекса... остался один шаг", - написал Гусев.

Известно, что этот законопроект позволит ускорить трансформацию украинского оборонно-промышленного комплекса до одного года.

В рамках трансформации планируют создать два крупных холдинга: "Оборонительные системы Украины", которые объединят 65 предприятий в шесть субхолдингов, а также аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом.

Напомним, в "Укроборонпроме" объяснили, почему массово распродают оборонные предприятия.

Ранее Зеленский обещал увеличить госзаказ для "Укроборонпрома".