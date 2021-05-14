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14 мая 2021, 15:41 25

Комитет Рады рекомендует депутатам ликвидировать "Укроборонпром"

14 мая 2021, 15:41 25
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На его базе создадут два крупные холдинги
На его базе создадут два крупные холдинги
Фото: из открытых источников
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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал нардепам поддержать во втором чтении законопроект №3822 о ликвидации "Укроборонпрома".

Об этом сообщил глава концерна Юрий Гусев, передает RegioNews.

По его словам, государственный концерн планируют превратить в акционерное общество.

Теперь для реализации комплексной трансформации украинского оборонно-промышленного комплекса... остался один шаг", - написал Гусев.

Известно, что этот законопроект позволит ускорить трансформацию украинского оборонно-промышленного комплекса до одного года.

В рамках трансформации планируют создать два крупных холдинга: "Оборонительные системы Украины", которые объединят 65 предприятий в шесть субхолдингов, а также аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом.

Напомним, в "Укроборонпроме" объяснили, почему массово распродают оборонные предприятия.

Ранее Зеленский обещал увеличить госзаказ для "Укроборонпрома".

ликвидация Верховная Рада Укроборонпром комитет депутаты

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