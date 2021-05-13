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13 травня 2021, 12:27 627

У Раді понад 100 депутатів отримують надбавки за наукові ступені та почесні звання

13 травня 2021, 12:27 627
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При цьому 20 отримують подвійну надбавку
При цьому 20 отримують подвійну надбавку
Фото з відкритих джерел
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У Верховній Раді України дев'ятого скликання ступінь доктора наук мають 35 народних депутатів, кандидата наук – 73 нардепи, почесне звання "заслужений" мають 35 нардепів.

Про це повідомляє рух "Чесно", передає RegioNews.

Найбільша кількість депутатів, які мають науковий ступінь, у фракції "Слуги народу" – 32, на другому місці "Опозиційна платформа – За життя" – 12, найменше – чотири нардепи – в депутатській групі "За майбутнє" і позафракційні. Крім того, 23 депутати є викладачами, доцентами, професорами або ректорами.

Водночас наявність певного звання в народного депутата не означає, що він автоматично буде отримувати надбавку до свого окладу. Це залежить від низки факторів. Наразі в Раді понад чверть депутатів отримують надбавку за науковий ступінь або почесне звання, а 20 депутатів отримують подвійну надбавку.

...У Верховній Раді цього скликання є депутати, які отримують надбавки і за почесне звання, і за вчений ступінь. Більшість із них представники фракції ОПЗЖ, зокрема нардеп Тарас Козак є кандидатом економічних наук та заслуженим економістом України, Юрій Павленко — заслужений працівник фізичної культури і спорту та кандидат філософських наук, колишній суддя КСУ і теперішній депутат Василь Німченко — заслужений юрист України та кандидат юридичних наук, - йдеться в повідомленні.

У рядового депутата – члена комітету надбавка становить 3415,5 грн на місяць.

Наприклад, таку суму буде отримувати нардеп Ілля Кива за умови, що він остаточно пройде процедуру отримання звання кандидата наук з державного управління. До кінця роботи Верховної Ради 9-го скликання вона становитиме близько 110 тисяч гривень.

Як повідомлялося, нардеп Ілля Кива захистив дисертацію і став кандидатом наук. Під час захисту невідомі особи не пропускали у приміщення частину журналістів.

Також у квітні цього року 147 нардепам загалом виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло. Найбільшу суму компенсації отримали члени фракції "Слуга народу".

гроші нардепи Верховна Рада звання Ілля Ківа наука

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