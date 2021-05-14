Рівненська облрада планує оголосити недовіру голові ОДА

У Рівному між обласною державною адміністрацією та обласною радою назріває конфлікт

У Рівному між обласною державною адміністрацією та обласною радою назріває конфлікт

Фото: із відкритих джерел

Рівненська обласна рада на найближчому засіданні планує розглянути питання про висловлення недовіри голові обласної державної адміністрації Віталію Ковалю.

Відповідний проєкт рішення з'явився на сайті облради, передає RegioNews.

Проєкт рішення підготував голова Рівненської облради Сергій Кондрачук. У документі зазначається, що депутати планують також звернутися до президента Володимира Зеленського із пропозицією звільнити Віталія Коваля з посади очільника ОДА.

Як повідомляє "Суспільне”, Сергій Кондрачук подання цього проєкту пояснює тим, що "облрада має питання до роботи голови ОДА”.

Також сьогодні, 14 травня на сайті Рівненської обласної ради з'явився ще один проєкт рішення про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови облради Сергія Кондрачука.

Документ підготував депутат облради, заступник фракції "Слуга народу" Юрій Ліпський.

Нагадаємо, раніше голова Рівнеоблради Кондрачук заявив, що обласна рада "не буде придатком обласної адміністрації".

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