13:42  14 травня
РНБО сьогодні проведе засідання, - ЗМІ
12:04  14 травня
Кличко назвав собівартість проїзду у громадському транспорті столиці
08:09  14 травня
Стріляли з танків та заборонених озброєнь: на Донбасі зафіксували 19 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
14 травня 2021, 13:23 137

Рівненська облрада планує оголосити недовіру голові ОДА

14 травня 2021, 13:23 137
Читайте также на русском языке
У Рівному між обласною державною адміністрацією та обласною радою назріває конфлікт
У Рівному між обласною державною адміністрацією та обласною радою назріває конфлікт
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Рівненська обласна рада на найближчому засіданні планує розглянути питання про висловлення недовіри голові обласної державної адміністрації Віталію Ковалю.

Відповідний проєкт рішення з'явився на сайті облради, передає RegioNews.

Проєкт рішення підготував голова Рівненської облради Сергій Кондрачук. У документі зазначається, що депутати планують також звернутися до президента Володимира Зеленського із пропозицією звільнити Віталія Коваля з посади очільника ОДА.

Як повідомляє "Суспільне”, Сергій Кондрачук подання цього проєкту пояснює тим, що "облрада має питання до роботи голови ОДА”.

Також сьогодні, 14 травня на сайті Рівненської обласної ради з'явився ще один проєкт рішення про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови облради Сергія Кондрачука.

Документ підготував депутат облради, заступник фракції "Слуга народу" Юрій Ліпський.

Нагадаємо, раніше голова Рівнеоблради Кондрачук заявив, що обласна рада "не буде придатком обласної адміністрації".

Читайте також: Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Рівненську облраду.

конфлікт облрада Рівне ОДА Рівненська область

В Ужгороді під стінами Закарпатської ОДА підпалили автівку
14 травня 2021, 13:16
Обласні адміністрації або префектури мають бути збереженні, – Олег Синєгубов
14 травня 2021, 12:35
На Закарпатті будуть виявляти водіїв, які не звільняють дорогу медикам
14 травня 2021, 11:02
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua