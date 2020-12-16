Голова Рівнеоблради Кондрачук заявив, що обласна рада "не буде придатком обласної адміністрації"

Тліючий конфлікт між гілками влади на Рівненщині триває

Тліючий конфлікт між гілками влади на Рівненщині триває

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Рівне вечірнє.

Учора на вимогу голови Рівненської облради від "ЄС" Сергія Кондрачука перед депутатами ради відзвітував голова ОДА Віталій Коваль, якого підтримує "Слуга народу". Депутати не висловили голові ОДА недовіри і взяли його звіт до відома. Разом з тим, на сесії перший заступник голови Рівненської облради Сергій Свисталюк офіційно заявив про тиск на депутатів зі сторони Рівненської ОДА.

Голова Рівненської облради Сергій Кондрачук прокоментував, що обласна рада "не буде придатком обласної адміністрації". Депутати готові співпрацювати, але тиску не терпітимуть.

Хочу подякувати за звіт Віталію Ковалю. У цьому не було нічого особливого. Так передбачає закон, щоб голова адміністрації звітував перед депутатами. Коли оголосили, що був тиск на депутатів, то Коваль це заперечив. Але скажу, що мені не дуже складно утворити кілька робочих груп і перевірити цю інформацію. Якщо у майбутньому інформація про тиск знову буде надходити, то мені не дуже важко знайти підстави і відсторонити керівника "Рівнеоблводоканалу" Андрія Карауша, який є головою фракції "Слуги Народу". Звісно, що це усе умовні речі, які можна втілити за пів дня. Я не стверджую, що такого зроблено не буде. Але коли це буде зроблено, то на це будуть конкретні підстави. Тому тиснути на депутатів обласної ради неприпустимо. Якщо таке буде, то буде конкретна реакція. Ми, як рада, будемо співпрацювати з обласною адміністрацію лише у форматі рівних партнерських відносин. Адже від цього залежить розвиток Рівненщини, - сказав Кондрачук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учора голова Рівненської ОДА відзвітував перед депутатами на їх вимогу.