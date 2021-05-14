Ровенский облсовет планирует объявить недоверие председателю ОГА

В Ровно между областной государственной администрацией и областным советом назревает конфликт

В Ровно между областной государственной администрацией и областным советом назревает конфликт

Фото: из открытых источников

Ровенский областной совет на ближайшем заседании планирует рассмотреть вопрос о выражении недоверия председателю облгосадминистрации Виталию Ковалю.

Соответствующий проект решения появился на сайте облсовета, передает RegioNews.

Проект решения подготовил глава Ровенского облсовета Сергей Кондрачук. В документе отмечается, что депутаты также планируют обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с предложением уволить Виталия Коваля с должности главы ОГА.

Как сообщает "Суспільне", Сергей Кондрачук подачу этого проекта объясняет тем, что "облсовет имеет вопросы к работе председателя ОГА".

Также сегодня, 14 мая на сайте Ровенского областного совета появился еще один проект решения о досрочном прекращении полномочий и увольнении с должности председателя облсовета Сергея Кондрачука.

Документ подготовил депутат облсовета, заместитель фракции "Слуга народа" Юрий Липский.

Напомним, ранее председатель Ровнооблсовета Кондрачук заявил, что облсовет "не будет придатком областной администрации".

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