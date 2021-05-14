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14 травня 2021, 12:35 187

Обласні адміністрації або префектури мають бути збереженні, – Олег Синєгубов

14 травня 2021, 12:35 187
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Він стверджує, що у голів ОДА або префектів мають бути реальні важелі впливу
Він стверджує, що у голів ОДА або префектів мають бути реальні важелі впливу
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На переконання голови Полтавської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, інститут голів ОДА або префектів має зберегтися, адже завдяки цьому будується зв’язок і комунікація між центральними виконавчими органами влади та органами місцевого самоврядування.

Про це голова облдержадміністрації розповів в ефірі ток-шоу "Народ проти" у четвер, 13 травня, в контексті обговорення реформи децентралізації, передає RegioNews.

"На прикладі Полтавщини я стверджую, що обласна державна адміністрація та обласна рада є локомотивами розвитку. Наприклад, відновлення траси М-03 у межах Полтави. Ми всі пам’ятаємо, в якому жахливому стані ця дорога була понад 7 років. Ми ж її відремонтували за 6 місяців. Згадаємо, що місцева влада свого часу зобов’язалася на умовах співфінансування 50/50 відновити цю дорогу, але місто виділило лише 17 млн із 118. Нам довелося коштом державного й обласного бюджетів відремонтувати цю дорогу й нарешті закрити питання. Не чекаючи роки. Це нас спонукає не тільки проаналізувати ефективність міської влади, а й зробити висновок про збереження балансу обласної й місцевої влади", – зазначив Олег Синєгубов.

Він переконаний, що у голів ОДА або префектів мають бути реальні важелі впливу з відповідними повноваженнями, щоб здійснювати контроль за діяльністю місцевої влади.

Нагадаємо, раніше Полтавська облрада підтримала ініціативу голови ОДА Синєгубова про відновлення ансамблю Круглої площі.

Також повідомлялось, що Полтавщина виходить із "червоної” зони, голова ОДА Синєгубов розповів, які обмеження будуть діяти.

заява Полтавська область ОДА префектури Олег Синєгубов

 
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