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14 травня 2021, 13:16 302

В Ужгороді під стінами Закарпатської ОДА підпалили автівку

14 травня 2021, 13:16 302
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Пожежу погасили охоронці адмінбудівлі
Пожежу погасили охоронці адмінбудівлі
Фото: t.me/VGlagola
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Перед входом в будівлю Закарпатської ОДА сьогодні підпалили автомобіль Hyundai на "євробляхах". На місці події працюють правоохоронці.

Як передає RegioNews, про це повідомили у Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола.

За інформацією журналіста, горів автомобіль Івана Данацка, який називає себе представником закарпатських русинів.

Як стверджує Глагола, чоловік "сам підпалив свій автомобіль на "євробляхах" прямо під входом в адмінбудівлю". Однак власник автівки переконує - "автомобіль загорівся від поганої енергетики".

На місці зараз працюють слідчі поліції, які з'ясовують деталі інциденту.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині поліція розслідує обставини стрілянини, внаслідок якої поранення отримали двоє людей. Потерпілі були доставлені до лікарні з вогнепальними пораненнями у ноги.

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