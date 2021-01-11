Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Рівненську облраду

За результатами місцевих виборів дві фракції – «ЄС» і «Слуга народу» - мали майже однакові можливості сформувати більшість в облраді. Для цього кожній з них необхідно було випередити опонента і знайти спосіб першою схилити менш чисельні фракції у свій бік. І в цьому політична сила попереднього президента виявилась спритнішою

За результатами місцевих виборів дві фракції – «ЄС» і «Слуга народу» - мали майже однакові можливості сформувати більшість в облраді. Для цього кожній з них необхідно було випередити опонента і знайти спосіб першою схилити менш чисельні фракції у свій бік. І в цьому політична сила попереднього президента виявилась спритнішою

Та чи довго протримається коаліція, сформована "Європейською солідарністю", "За майбутнє", Радикальною партією та "Свободою"? Досвід роботи попереднього складу Рівненської облради дає привід у цьому сумніватись.

RegioNews продовжує цикл статей, в яких розповідає про те, хто і як формує більшість в облрадах. Цього разу ми аналізуємо поствиборчу ситуацію на Рівненщині.

Коаліційні клопоти

Отже, до нової Рівненської обласної ради потрапило сім політичних сил, і відповідно до результатів виборів, ці партії отримали наступну кількість місць: "Європейська солідарність" - 14, "Слуга народу" -12, "За майбутнє" та "Батьківщина" - по 9, "Сила і честь" - 8, Радикальна партія і "Свобода" - по 6 депутатських мандатів.

Після безуспішних перемовин про більшість в облраді, які тривали під час цілої низки перерв, що оголошувались на вимогу голів різних фракцій, так і не вдавалося досягти результату. В боротьбу між "ЄС" і "СН" вклинилася ще й фракція "Батьківщина" - її голова Микола Кучерук заявив, що має велику ймовірність бути обраним головою. Це ще більше змішало міжфракційні карти. В результаті один з членів президії, депутат від "ЄС" Сергій Кондрачук запропонував змінити тимчасово головуючого депутата від "Батьківщини" Миколу Драганчука. Але останній швидко закрив засідання, і фракції "Слуга народу", "Сила і честь" та "Батьківщина" залишили сесійну залу.

Проте Кондрачук продовжив вести сесію. У залі залишились 35 депутатів від "ЄС", "За майбутнє", "Свободи" та Радикальної партії, які без проблем обрали спочатку Кондрачука головою облради, а потім і його заступників. Першим став "радикал" Сергій Свисталюк, крісло іншого заступника посів Олексій Бучинський від "Свободи". Натомість більшість ключових комісій дісталось депутатам від "За майбутнє" - зокрема, бюджетна, аграрна і соцполітики. Всі рішення були одностайно проголосовані чотирма фракціями, які й сформували більшість в Рівненській облраді.

Але цю коаліційну домовленість навряд чи можна вважати результатом політичної майстерності депутатів місцевого рівня. Рішення про об’єднання чотирьох фракцій, швидше за все, ухвалювалось у центральних офісах цих партій в Києві і стало результатом погоджених позицій їхніх лідерів.

Спокій лише снився

Наскільки ефективним і тривалим буде такий союз, наразі спрогнозувати важко. Досвід співробітництва фракцій більшості Рівненської облради 7-го скликання дає привід моделювати досить скептичні варіанти розвитку подій. За п’ять попередніх років змінилося чотири обласні спікери, а кожне переформатування більшості ставало результатом політичної боротьби головних гравців, які знаходяться в столиці.

Попередня облрада була напрочуд нестабільною, ситуативною і часто переформатовувалась залежно від політичної доцільності. Впливовіші фракції по черзі ставили одна одній підніжки, витискаючи своїх соратників як з більшості, так і з крісла голови облради. Але ситуацію завжди рятувала фракція "Свободи", яка незмінно входила в усі коаліційні конфігурації.

Тож тепер без впливових посад в облраді і в опозиції залишився другий за величиною депутатський загін "Слуги народу". Не погоджуючись з тим, як у їхню відсутність більшість розподілила посади, представники президентської партії подали позов до Рівненського окружного адміністративного суду, вимагаючи визнати незаконними та скасувати всі рішення, ухвалені без тих, хто залишили сесійну залу під час першого засідання.

Голова провладної фракції в облраді Андрій Карауш переконує, що члени тимчасової президії своїми діями грубо порушили регламент та закон "Про місцеве самоврядування", а дії "заколотників" відбулися тому, що "в столиці хтось про щось домовився". У свою чергу голова облради Сергій Кондрачук на позов відреагував припущенням, що "слуги" таким чином намагаються показати своєму київському партійному керівництву, що вони ще не програли битву і продовжують боротися за перемогу.

Депутати від "Слуги народу" навіть готові були ігнорувати всі сесії облради, допоки не буде винесено рішення суду. Проте голова облради пригрозив, що всіх людей, які внаслідок неефективної роботи облради будуть протестувати і перекривати дороги в області, відправлятиме прямісінько під партійний офіс "СН". Ображена частина обласної ради свої погрози так і не реалізувала, вже на другому засіданні взяла активну участь у голосуваннях, а 24 грудня депутати одностайно ухвалили бюджет на 2021 рік.

Наслідки для голови ОДА

Неспроможність президентської партії сформувати більшість в облраді поставила під удар голову Рівненської ОДА Віталія Коваля. На минулих місцевих виборах він змагався за посаду міського голови Рівного, але не пройшов навіть до другого туру. Натомість мером міста став кандидат від "ЄС" Олександр Третяк. До того ж партія влади поступилася своїм опонентам ще й на виборах до Рівненської міськради – "ЄС" посіла перше місце з 19%, а "слуги" стали лише третіми, набравши 12,7% голосів.

Голова облради Кондрачук з перших днів на посаді заявляв, що депутати обласної ради ніколи не будуть придатком обласної адміністрації, а з виконавчою владою співпрацюватимуть лише у форматі рівних партнерських відносин. Щоб продемонструвати серйозність своїх намірів, він зажадав, щоб керівник ОДА відзвітував перед новообраними депутатами. Натхненний успіхами Волинської облради, Кондрачук сподівався, що й Рівненська за результатами звіту зможе висловити недовіру президентському ставленикові в регіоні. Що, безумовно, виглядало б як взірцева помста нинішньому президенту від команди його попередника.

Очевидно, що за сценарієм, розробленим технологами "Євросолідарності", звіт голови ОДА депутати мали розкритикувати, не підтримати і вчинити на кшталт колег із сусідньої області. Однак звіт Коваля в облраді уважно вислухали, а от критичну оцінку давати не стали, а лише взяли озвучену ним інформацію до відома.

Все тому, що ще напередодні опозиційна більшість з’ясувала, що для того, аби "зарубати" звіт очільника Рівненщини і висловити йому недовіру, просто не вистачає голосів. А ставити на голосування завідомо програшне питання означало б власноруч розписатися у слабкості своєї коаліції. Втім, ці події як раз підтвердили, що нинішня більшість в облраді – явище досить хитке і нестабільне. У свою чергу президентська фракція отримала стимул для переформатування коаліції на свою користь.

Тепер в результаті спроби невдалого "заколоту" Сергій Кондрачук змушений буде шукати інші позиції для нанесення удару по президентській вертикалі в області. Подейкують, що поки "слуги" оскаржують обрання керівного складу облради, їхні опоненти зайняті пошуком компромату на голову ОДА Коваля. І цей компромат сподіваються знайти в тендерній документації та витрачанні коштів з "ковідного" фонду. Отже, час покаже, яка з двох ворогуючих сил встигне нанести наступний удар першим.