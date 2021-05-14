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14 травня 2021, 11:02 44

На Закарпатті будуть виявляти водіїв, які не звільняють дорогу медикам

14 травня 2021, 11:02 44
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Фото: із відкритих джерел
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На території Закарпатської області в рамках експерименту карети “швидкої” допомоги будуть супроводжувати автомобілі патрульної поліції. Правоохоронці фіксуватимуть водіїв, які не звільняють дорогу медикам.

Про це повідомила пресслужба Закарпатської ОДА, передає RegioNews.

За словами першого заступника голови Закарпатської ОДА Мирослава Білецького, в області фіксують випадки, коли карета "швидкої” не може вчасно приїхати на місце транспортної пригоди чи дістатися адреси у межах міста.

Водії не реагують на сигнали і не звільняють дорогу медикам. Також фіксуются випадки блокування проїздів чи паркування автомобілів у недозволених місцях.

Неприпустимо, щоб чиєсь порушення правил коштувало комусь життя. Тому ми будемо контролювати ці речі. Зокрема упродовж одного тижня експериментально за автомобілем швидкої допомоги їхатиме патрульне авто, таким чином, кожен порушник одразу буде зафіксований", - заявив Білецький.

В обласній адміністрації не повідомили, коли саме на дорогах області будуть проводити цей експеримент.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Полтаві мікроавтобус протаранив машину "швидкої допомоги" та перекинувся на тротуарі.

поліція Ужгород швидка допомога Закарпаття порушення ОДА

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