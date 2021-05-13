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13 травня 2021, 19:20 1

КСУ візьметься за розгляд земельної реформи у червні

13 травня 2021, 19:20 1
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Розгляд справи відбудеться у формі усного провадження
Розгляд справи відбудеться у формі усного провадження
Фото з відкритих джерел
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Конституційний Суд розпочне розгляд справи щодо конституційності земельної реформи в Україні у червні. 

Про це представник Верховної ради в КСУ Ольга Совгиря повідомила у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

03 червня Конституційний Суд розпочне розгляд справи за конституційними поданнями народних депутатів щодо конституційності Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" (т.зв. закон про земельну реформу), — написала Совгиря.

Розгляд справи відбудеться у формі усного провадження — із заслуховуванням позицій учасників і залучених експертів у справі, та з прямою відеотрансляцією засідання.

Раніше Ольга Совгиря зазначала, що проведення земельної реформи є частиною як міжнародних зобов’язань України в сфері дотримання прав і свобод людини, так і зобов’язань перед громадянами України. А позиція Верховної Ради України полягає в повазі до індивідуального права громадян на повноцінне володіння, користування і розпорядження своєю власністю, право на що гарантується громадянам України безпосередньо статтею 41 Конституції України.

Як повідомлялося, КСУ розглядає відкриття провадження про конституційність указу Президента про відсторонення Тупицького. Йдеться про конституційне подання 49 народних депутатів.

Раніше стало відомо, коли КСУ візьметься за подання про неконституційність призначення членів НКРЕКП. Подання надійшло до КСУ ще у листопаді 2020 року.

Також КСУ перевірить конституційність скасування мажоритарної системи в Україні. Суд перевірить, чи відповідають основному закону зміни, які внесли у Виборчий Кодекс у липні минулого року.

КСУ виробництво Земельна реформа Ольга Совгиря Конституційний суд

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