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26 квітня 2021, 10:39 9

Стало відомо, коли КСУ візьметься за конституційність спецконфіскації та закону про люстрацію

26 квітня 2021, 10:39 9
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Фото з відкритих джерел
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Представник Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря повідомила, коли КСУ розгляне конституційність спецконфіскації й низку положень закону про люстрацію на відповідність Основному закону.

Про це вона написала у своєму Telegram, інформує RegioNews.

За її словами, це відбудеться вже цього тижня.

"Цього тижня Конституційний суд розглядатиме такі справи: щодо конституційності спецконфіскації, передбаченої Кримінальним кодексом; щодо конституційності низки положень закону "Про очищення влади" (т.зв. закон про люстрацію)", - написала парламентар.

Крім того, КСУ розгляне і відповідність Основному закону окремих положень статті 6 ЗУ "Про телебачення і радіомовлення", статей 15, 15-1, 26 ЗУ "Про кінематографію".

Нагадаємо, що КСУ перевірить на відповідність Конституції звільнення Кличка з посади голови КМДА.

суд закон Конституційний суд Конституція КСУ

 
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