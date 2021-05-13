КСУ возьмется за рассмотрение земельной реформы в июне
Конституционный Суд начнет рассмотрение дела о конституционности земельной реформы в Украине в июне.
Об этом представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря сообщила в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
03 июня Конституционный Суд начнет рассмотрение дела по конституционным представлениям народных депутатов относительно конституционности Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения " (т. н. закон о земельной реформе), — написала Совгиря.
Рассмотрение дела состоится в форме устного производства — с заслушиванием позиций участников и привлеченных экспертов по делу, и с прямой видеотрансляцией заседания.
Ранее Ольга Совгиря отмечала, что проведение земельной реформы является частью как международных обязательств Украины в сфере соблюдения прав и свобод человека, так и обязательств перед гражданами Украины. А позиция Верховной Рады Украины заключается в уважении к индивидуальному праву граждан на полноценное владение, пользование и распоряжение своей собственностью, право на что гарантируется гражданам Украины непосредственно статьей 41 Конституции Украины.
Как сообщалось, КСУ рассматривает открытие производства о конституционности указа Президента об отстранении Тупицкого. Речь идет о конституционном представлении 49 народных депутатов.
Раньше стало известно, когда КСУ возьмется за представление о неконституционности назначения членов НКРЭКУ. Представление поступило в КСУ еще в ноябре 2020 года.
Также КСУ проверит конституционность отмены мажоритарной системы в Украине. Суд проверит, соответствуют ли основному закону изменения, которые внесли в Избирательный Кодекс в июле прошлого года.