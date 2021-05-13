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13 мая 2021, 19:20 5

КСУ возьмется за рассмотрение земельной реформы в июне

13 мая 2021, 19:20 5
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Рассмотрение дела состоится в форме устного производства
Рассмотрение дела состоится в форме устного производства
Фото из открытых источников
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Конституционный Суд начнет рассмотрение дела о конституционности земельной реформы в Украине в июне. 

Об этом представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря сообщила в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

03 июня Конституционный Суд начнет рассмотрение дела по конституционным представлениям народных депутатов относительно конституционности Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения " (т. н. закон о земельной реформе), — написала Совгиря.

Рассмотрение дела состоится в форме устного производства — с заслушиванием позиций участников и привлеченных экспертов по делу, и с прямой видеотрансляцией заседания.

Ранее Ольга Совгиря отмечала, что проведение земельной реформы является частью как международных обязательств Украины в сфере соблюдения прав и свобод человека, так и обязательств перед гражданами Украины. А позиция Верховной Рады Украины заключается в уважении к индивидуальному праву граждан на полноценное владение, пользование и распоряжение своей собственностью, право на что гарантируется гражданам Украины непосредственно статьей 41 Конституции Украины.

Как сообщалось, КСУ рассматривает открытие производства о конституционности указа Президента об отстранении Тупицкого. Речь идет о конституционном представлении 49 народных депутатов.

Раньше стало известно, когда КСУ возьмется за представление о неконституционности назначения членов НКРЭКУ. Представление поступило в КСУ еще в ноябре 2020 года.

Также КСУ проверит конституционность отмены мажоритарной системы в Украине. Суд проверит, соответствуют ли основному закону изменения, которые внесли в Избирательный Кодекс в июле прошлого года.

Земельная реформа производство Конституционный суд КСУ Ольга Совгиря

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