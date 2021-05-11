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11 травня 2021, 21:02 215

У квітні цього року 147 нардепам загалом виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло

11 травня 2021, 21:02 215
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Найбільшу суму компенсації отримали члени фракції "Слуга народу"
Фото з відкритих джерел
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Нардепи у квітні отримали понад 3 млн грн компенсації за житло.

Про це повідомляє RegioNewsіз посиланням на дані апарату Верховної Ради України.

У квітні 2021 року 147 нардепам дев’ятого скликання було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 3 014 900 грн.

Найбільшу суму компенсації за житло у квітні отримали члени фракції "Слуга Народу” Павло Павліш — 46 800 грн, Ростислав Тістик — 41 000 грн, Юлія Овчинникова — 36 700 грн та Олена Копанчук — 38 350 грн.

Від фракції "Слуга народу” компенсацію за житло у квітні отримали 112 нардепів, від фракції "Опозиційна платформа — За життя” 6 нардепів, від фракції "Голос” 4 нардепи, від фракції "Європейська солідарність” 6 нардепів, від депутатської групи "Партія "За майбутнє” 6 нардепів та від фракції Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина” 2 нардепи.

Як повідомлялося, нардепи у березні отримали близько 3 млн грн компенсації за житло. Компенсацію отримав 151 нардеп.

компенсація Верховна Рада нардепи Слуга народа ОПЗЖ Голос За майбутнє Батьківщина

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