У квітні цього року 147 нардепам загалом виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло

Найбільшу суму компенсації отримали члени фракції "Слуга народу"

Найбільшу суму компенсації отримали члени фракції "Слуга народу"

Фото з відкритих джерел

Нардепи у квітні отримали понад 3 млн грн компенсації за житло.

Про це повідомляє RegioNewsіз посиланням на дані апарату Верховної Ради України.

У квітні 2021 року 147 нардепам дев’ятого скликання було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 3 014 900 грн.

Найбільшу суму компенсації за житло у квітні отримали члени фракції "Слуга Народу” Павло Павліш — 46 800 грн, Ростислав Тістик — 41 000 грн, Юлія Овчинникова — 36 700 грн та Олена Копанчук — 38 350 грн.

Від фракції "Слуга народу” компенсацію за житло у квітні отримали 112 нардепів, від фракції "Опозиційна платформа — За життя” 6 нардепів, від фракції "Голос” 4 нардепи, від фракції "Європейська солідарність” 6 нардепів, від депутатської групи "Партія "За майбутнє” 6 нардепів та від фракції Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина” 2 нардепи.

Як повідомлялося, нардепи у березні отримали близько 3 млн грн компенсації за житло. Компенсацію отримав 151 нардеп.