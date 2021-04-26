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26 квітня 2021, 14:08 18

Нардеп Ілля Ківа захистив дисертацію і став кандидатом наук

26 квітня 2021, 14:08 18
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Під час захисту невідомі особи не пропускали у приміщення частину журналістів
Під час захисту невідомі особи не пропускали у приміщення частину журналістів
Фото: із відкритих джерел
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Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа сьогодні, 26 травня захистив кандидатську дисертацію, члени Наукової ради присвоїли йому науковий ступінь в галузі державного управління.

Про це повідомляє "Українська правда”, передає RegioNews.

Кандидатська дисертація Ківи має назву "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".

Захист дисертації депутата тривав з 10 до 13 години, за присвоєння наукового ступеню виступили всі 13 членів Наукової ради, вони привітали Іллю Ківу оплесками.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива заявив журналістам, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою".

Водночас за інформацією ЗМІ, під час захисту нардепа троє чоловіків, які відмовлялися представлятись, блокували вхід до аудиторії.

Як повідомляє Telegram-канал Pavlovsky.news, представники ЗМІ, яким не дозволили відвідати публічний захід, викликали поліцію, однак через 40 хвилин приїхала слідчо-оперативна група в особі одного поліцейського, який не зміг потрапити всередину.

Нагадаємо, "Спустили країну в унітаз": Кива влаштував сварку з журналістом в кулуарах Ради.

ОПЗЖ захист Ілля Ківа наука дисертація

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