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13 мая 2021, 12:27 925

В Раде более 100 депутатов получают надбавки за научные степени и почетные звания

13 мая 2021, 12:27 925
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При этом 20 получают двойную надбавку
При этом 20 получают двойную надбавку
Фото из открытых источников
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В Верховной Раде Украины девятого созыва степень доктора наук имеют 35 народных депутатов, кандидата наук – 73 нардепа, почетное звание "Заслуженный" имеют 35 нардепов.

Об этом сообщает движение "Честно", передает RegioNews.

Наибольшее количество депутатов, которые имеют научную степень, во фракции "Слуги народа" – 32, на втором месте "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12, менее всего – четыре нардепа – в депутатской группе "За майбутне" и внефракционные. Кроме того, 23 депутата являются преподавателями, доцентами, профессорами или ректорами.

В то же время наличие определенного звания у народного депутата не означает, что он автоматически будет получать надбавку к своему окладу. Это зависит от ряда факторов. Сейчас в Раде более четверти депутатов получают надбавку за ученую степень или почетное звание, а 20 депутатов получают двойную надбавку.

...В Верховной Раде этого созыва есть депутаты, которые получают надбавки и за почетное звание, и за ученую степень. Большинство из них представители фракции ОПЗЖ, в частности, нардеп Тарас Козак является кандидатом экономических наук и заслуженным экономистом Украины, Юрий Павленко — заслуженный работник физической культуры и спорта и кандидат философских наук, бывший судья КСУ и нынешний депутат Василий Нимченко — заслуженный юрист Украины и кандидат юридических наук, - говорится в сообщении.

У рядового депутата – члена комитета надбавка составляет 3415,5 грн в месяц.

Например, такую сумму будет получать нардеп Илья Кива при условии, что он окончательно пройдет процедуру получения звания кандидата наук из государственного управления. До конца работы Верховной Рады 9-го созыва она составит около 110 тысяч гривен.

Как сообщалось, нардеп Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук. Во время защиты неизвестные лица не пропускали в помещение часть журналистов.

Также в апреле этого года 147 нардепам в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Наибольшую сумму компенсации получили члены фракции "Слуга народа".

деньги нардепы Верховная Рада звание Илья Кива наука

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