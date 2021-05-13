11:52  13 травня
На Кіровоградщині стартувала повторна вакцинація від коронавірусу препаратом Pfizer
10:19  13 травня
У столичному метро хочуть підвищити вартість проїзду: не вистачає коштів на зарплату
08:11  13 травня
Окупанти на Донбасі гатили з протитанкових комплексів: за добу зафіксовано вісім порушень
UA | RU
UA | RU
13 травня 2021, 10:19 379

У столичному метро хочуть підвищити вартість проїзду: не вистачає коштів на зарплату

13 травня 2021, 10:19 379
Читайте также на русском языке
Основним джерелом доходу підприємства для виплати заробітної плати є оплата проїзду, але через карантин пасажиропотік зменшився
Основним джерелом доходу підприємства для виплати заробітної плати є оплата проїзду, але через карантин пасажиропотік зменшився
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Колективи Київського метрополітену та КП "Київпастранс" звернулися до Київської міської ради з вимогою вирішити питання належної підтримки підприємств через збитки на тлі карантину та зниженню пасажиропотоку.

Як передає RegioNews, про це повідомляє у Facebook КП "Київський метрополітен".

Як зазначають у метрополітені, минулий рік підприємство закінчило зі збитком у 1 млрд 175 млн гривень. За прогнозом фінансистів, цього року очікується збиток у 3 млрд 421 млн.

Згідно з розрахунками, планова економічна обґрунтованість перевезення одного пасажира складає 20,04 грн, а економічно-обумовлений тариф на 2021 рік становить 21,05 грн.

Трудовий колектив Київського метрополітену вимагає приведення тарифу до об'єктивних показників для забезпечення безперебійної роботи підприємства.

Бачимо два можливі шляхи вирішення цієї ситуації: підтримка метрополітену коштом міського бюджету, на що мінімум необхідно 1 млрд 514 млн грн. Або перегляд чинного тарифу на перевезення пасажирів", - йдеться у зверненні.

Крім того, як повідомляють у "Київпастрансі", за останній рік обсяги перевезень зменшились на 39% та відповідно зменшились доходи. Недоотримання підприємством доходів призвело до погіршення його матеріально-технічної бази.

Ситуація потребує негайного розгляду задля безперебійного перевезення пасажирів та виплати заробітної плати колективам", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі місцева влада підвищила ціни на проїзд у громадському транспорті.

метро карантин гроші бюджет пандемія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram