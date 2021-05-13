У столичному метро хочуть підвищити вартість проїзду: не вистачає коштів на зарплату

Основним джерелом доходу підприємства для виплати заробітної плати є оплата проїзду, але через карантин пасажиропотік зменшився

Основним джерелом доходу підприємства для виплати заробітної плати є оплата проїзду, але через карантин пасажиропотік зменшився

Фото: з відкритих джерел

Колективи Київського метрополітену та КП "Київпастранс" звернулися до Київської міської ради з вимогою вирішити питання належної підтримки підприємств через збитки на тлі карантину та зниженню пасажиропотоку.

Як передає RegioNews, про це повідомляє у Facebook КП "Київський метрополітен".

Як зазначають у метрополітені, минулий рік підприємство закінчило зі збитком у 1 млрд 175 млн гривень. За прогнозом фінансистів, цього року очікується збиток у 3 млрд 421 млн.

Згідно з розрахунками, планова економічна обґрунтованість перевезення одного пасажира складає 20,04 грн, а економічно-обумовлений тариф на 2021 рік становить 21,05 грн.

Трудовий колектив Київського метрополітену вимагає приведення тарифу до об'єктивних показників для забезпечення безперебійної роботи підприємства.

Бачимо два можливі шляхи вирішення цієї ситуації: підтримка метрополітену коштом міського бюджету, на що мінімум необхідно 1 млрд 514 млн грн. Або перегляд чинного тарифу на перевезення пасажирів", - йдеться у зверненні.

Крім того, як повідомляють у "Київпастрансі", за останній рік обсяги перевезень зменшились на 39% та відповідно зменшились доходи. Недоотримання підприємством доходів призвело до погіршення його матеріально-технічної бази.

Ситуація потребує негайного розгляду задля безперебійного перевезення пасажирів та виплати заробітної плати колективам", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі місцева влада підвищила ціни на проїзд у громадському транспорті.