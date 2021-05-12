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12 травня 2021, 10:25 469

Фонд держмайна просить повернути "трубу Медведчука" у власність України

12 травня 2021, 10:25 469
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Відомство звернулося з відповідним позовом до суду
Фото: УНІАН
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Фонд державного майна просить суд повернути ділянку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" у власність України.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Фонду держмайна.

Зазначається, що йдеться про так звану "трубу Медведчука".

Суд просять скасувати державну реєстрацію права власності ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс" та Пд-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів на цю ділянку нафтопродуктопроводу.

Так, Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура завершили розслідування дій експерта, на підставі недостовірного висновку якої суд у 2017 році відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів "Самара-Західний напрямок" за державою.

Як відомо, 24 лютого суд наклав арешт на "трубу Медведчука". Слідство розслідує кримінальну справу за фактом незаконного виведення нафтопроводу з державної власності.

Раніше, 19 лютого, рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться в розслідуванні СБУ з фінансування тероризму.

20 лютого, президент Зеленський підписав указ про санкції проти Медведчука і Марченко.

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