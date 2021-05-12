У Зеленского считают, что Тупицкий сознательно не приходит в суд, чтобы ему не избрали меру пресечения

Нардеп Вениславский говорит, что защита Тупицкого пользуется неоднозначностью законодательства

Нардеп Вениславский говорит, что защита Тупицкого пользуется неоднозначностью законодательства

Фото из открытых источников

Представитель президента в КСУ, депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский считает, что Тупицкого могут доставить на заседание в принудительном порядке.

Об этом Вениславский сообщил в эфире телеканала "Украина24", передает RegioNews.

Есть три аспекта, которые можно в данном случае рассматривать. Первый аспект - уголовно-процессуальное законодательство нужно менять, чтобы исключить злоупотребление правами такого характера, которое мы наблюдаем у господина Тупицкого, который систематически не появляется на заседание суда, тем самым демонстрируя неуважение к идее верховенства права и к судебным институтам, - сказал нардеп.

По словам Вениславского, защита Тупицкого пользуется неоднозначностью законодательства.

Второй аспект - то, что у нас неоднозначность в конституционно-правовом урегулировании, я полностью согласен со стороной обвинения, что привод судьи Конституционного суда в судебный орган допускается действующим законодательством, а двоякость толкования уже пример злоупотребления правом со стороны защиты, - сказал представитель президента.

Вениславский отметил, что Тупицкий понимает, что ему могут избрать меру пресечения, поэтому сознательно не приходит на заседания суда.

И третий аспект демонстрирует то, что господин Тупицкий прекрасно понимает, что есть основания для регистрации уголовного производства, в котором он является подозреваемым, и если все обстоятельства будут исследованы в процессе судебного заседания, то ему грозит реальная мера пресечения, которой он, безусловно, избегает. Поэтому если мы увидим, что он избегает явки, думаю, что суд разрешить применить привод, - сказал Вениславский.

Как сообщалось, сегодня суд относительно Тупицкого перенесли: фигурант снова не пришел на заседание. Следующее заседание суда должно состояться 19 мая.

Напомним, 8 апреля указы Зеленского в отношении судей Тупицкого и Касминина обжаловали в КСУ. Представление поступило от 49 депутатов

27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Он был назначен судьей КСУ указом Януковича.

Ранее, 26 февраля, Зеленский еще на месяц отстранил от должности главу КСУ Тупицкого. Впервые президент уже отстранял Тупицкого от должности на два месяца в декабре 2020 года.