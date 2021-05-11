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11 травня 2021, 15:20 23

65% українського кордону вразливі для військового вторгнення - Баканов

11 травня 2021, 15:20 23
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Фото: із відкритих джерел
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65% протяжності українського кордону із Росією та Білорусією вразливі для вторгення, ще 35% потребують пильної уваги.

Про це під час форуму "Україна 30. Безпека країни" заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов, передає RegioNews.

За його словами, хоч Росія і відвела частину своїх військ, однак загроза для України нікуди не поділася.

Бойовий і чисельний склад ударного угруповання Збройних сил РФ, що розгорнуті вздовж кордону та на окупованій території Криму сягає близько 100 тисяч осіб.

Баканов розповів про основні оперативні напрямки, звідки можливе вторгнення, в тому числі і з Білорусі, яка є потенційним союзником РФ.

Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках: карта

65% українського кордону вразливі, а інші 35% на західому напрямку також вимагають пильної уваги з боку нашої держави. Адже Росія активно використовує та підживлює націоналістичні рухи в цих державах (сусідах України на західному напрямку, - ред.) для того, аби впливати на ситуацію в Україні. Приклад Угорщини яскраво це доводить", - сказав Баканов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зеленський оцінив ймовірність повномасштабного вторгнення Росії в Україну

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