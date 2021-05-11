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11 мая 2021, 19:06 29

Баканов рассказал, где сейчас находятся Медведчук и Козак

11 мая 2021, 19:06 29
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По информации СБУ, Виктор Медведчук находится в Украине
По информации СБУ, Виктор Медведчук находится в Украине
Фото: из открытых источников
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Народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак, которому Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в государственной измене, в настоящее время, по всей вероятности, находится на территории Российской Федерации.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает RegioNews.

По его словам, Козак не планирует возвращаться в Украину

На сегодняшний день, если речь идет о господине Козаке, по нашей информации, он находится в Российской Федерации, возможно, уехал на отдых с территории РФ, но не планирует возвращаться в Украину", - сказал Баканов.

Он добавил, что местонахождение Виктора Медведчука по состоянию на сегодня устанавливается, но по информации СБУ, он находится в Украине.

Баканов отметил, что Медведчук въехал на территорию Украины 8 мая и пока не выезжал. Сообщение о подозрении ему лично не вручили, а направили домой и в Верховную Раду по месту работы.

Напомним, СБУ проводит обыски в доме Медведчука, правоохранители деталей обыска пока не предоставили.

Также сообщалось, что Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

Во время брифинга Венедиктова подтвердила фамилии лиц, которым сегодня подписала подозрение.

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