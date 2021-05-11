На Черкащині викрили чиновників на розкраданні бюджетних коштів: завдали збитків на 4 млн грн

Тепер посадовцям загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років

Тепер посадовцям загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років

Фото: СБУ

В Черкаській області Служба безпеки України підозрює чиновників однієї з районних державних адміністрацій у корупційній схемі. За попередньою версією, вони вступили у змову з керівником агрофірми та вкрали близько 4 млн грн із загальнодержавної програми по розвитку садівництва.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресцентрі СБУ. Встановлено, що схему організували на основі неправдивої інформації щодо обсягів виконаних робіт. Керівник агрофірми вніс неправдиві дані в документацію і попросив про компенсацію понесених "витрат". Чиновники, з якими вони були у змові, це прохання задовольнили. Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці вилучили в РДА та офісі агрофірми всі документальні матеріали, які підтверджують протиправну діяльність на шкоду державі", - повідомили оперативники. Слідчі СБУ повідомили про підозру директору агрофірми за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Чиновникам - за ч. 2 ст. 367 та ч. 2 ст. 366 ККУ. Раніше повідомлялось, що працівники Служби безпеки України повідомили про підозру у здійсненні злочину двом чиновникам АТ "Львівгаз”, яким інкримінують вимагання хабарів.

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