Венедиктова подтвердила фамилии лиц, которым сегодня подписала подозрение: Медведчук и Козак

Местонахождение Медведчука устанавливается, но по информации правоохранителей, он в Украине

Местонахождение Медведчука устанавливается, но по информации правоохранителей, он в Украине

Фото из открытых источников

Генпрокурор и Глава СБУ дали расширенный брифинг относительно сообщения о подозрении народным депутатам Украины от ОПЗЖ.

О вручении подозрений нардепам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку заявила Ирина Венедиктова во время брифинга, передает RegioNews.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подтвердила вручение подозрений народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

По результатам довольно объемной и достаточно кропотливой работы, проведенной нами совместно с коллегами из правоохранительных органов, Виктору Владимировичу Медведчуку и Козаку Тарасу Романовичу сообщено о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, то есть совершении преступлений, которые предусмотрены статьями 111 и 348 УКУ, - заявила Венедиктова.

Как сообщалось, сегодня Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак. Также их подозревают в покушении на разграбление нацресурсов украинского Крыма.

Также СБУ проводит обыски в доме Медведчука. Правоохранители деталей обыска пока не предоставили.